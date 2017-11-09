09 ноября 2017, 13:03Криминал В Пензе вора-рецидивиста осудили за серию краж Житель Пензы предстал перед судом за кражи из магазинов города.

По данным материалов дела, 30-летний пензенец в одном из крупных торговых центров города положил 78 упаковок жвачки в свой рюкзак и обул кроссовки, которые стояли на витрине. С похищенным он попытался скрыться, но его задержали сотрудники ТЦ. Кроме того, из двух магазинов ему удалось похитить бытовую химию и продукты, которые он затем продал.

Установлено, что мужчина уже был осужден шесть раз за кражи и незаконный оборот наркотиков, сообщает пресс-служба прокуратуры Пензенской области.

Суд признал пензенца виновным и назначил ему наказание – один год и два месяца лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Приговор вступил в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Криминал

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