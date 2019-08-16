В Пензе волонтеры закрашивают надписи с рекламой наркотиков

Спальный район, волонтеры, краска и надписи. Послание на стене дома - вовсе не признание в любви. А призыв заработать или открыть для себя новый мир с помощью запрещенных препаратов. Такие рекламные объявления чаще всего появляются вблизи школ. Ведь именно подростки легче других поддаются пагубному влиянию. Обнаружить пронаркотические надписи удается благодаря внимательности и неравнодушию пензенцев.



«Всего с начала года более 500 выявлено надписей пронаркотического характера», - сказал сотрудник управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Пензенской области Павел Карнаухов.



Акция «Сурский край - без наркотиков!» проходит под эгидой прокуратуры и правительства Пензенской области, она продлится до 9 сентября. Цель - привлечь как можно больше внимания к проблеме и выявить лиц, которые хранят и распространяют наркотики.



«Мы разместили в ОТ листовки с соответствующим содержанием, мы разместим эту информацию в учреждениях культуры, спорта, образования, социальной сферы. В кинотеатрах у нас будут проходить видеоролики перед сеансами. Мы надеемся, что в результате проведения этой акции будет уменьшение количества правонарушений в городе, уменьшение количества преступлений, связанных с употребление наркотиков», - отметила секретарь антинаркотической комиссии Пензы Елена Митрофанова.

С начала года в Пензенской области было совершено более 700 наркопреступлений, в том числе с участием несовершеннолетних. Организаторы акции просят граждан не оставаться в стороне и проявить бдительность. Информацию о фактах продажи, хранения, транспортировки наркотиков и организации притонов, а так же места расположения надписей пронаркотического содержания можно сообщить по телефонам: 59-10-10, 523-523 или 02.