В Пензе волонтеры просят горожан поговорить с детьми о жестокости

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30 июля 2018, 14:34Общество
Волонтеры фонда «Рука помощи бездомным животным», работники центра «Питомец» обратились к пензенцам с просьбой поговорить с детьми о жестокости и последствиях, к которым она может привести.
Поводом для обращения стал очередной случай, произошедший в городе. Волонтеры забрали у детей котят, над которыми они издевались во дворе.
«Вот этих крошек вчера спасли наши девочки, которых успели изувечить неразумные дети. Двух усатых малышей закидали кусками тротуарной плитки «детки», которые нашли в этом развлечение. Как вы понимаете, ни один взрослый их не остановил, хотя дело происходило во дворе многоэтажки. Сейчас они забивают котят, и взрослые не видят проблемы в этом, кто дальше? Дедушки и бабушки? Дети младше их возрастом? Или больные родители в старости?
У одного из малышей травма от таких игр - на всю жизнь: ему отрубило часть лапки куском камня, запущенного детьми. Кого мы растим? Дорогие родители, одумайтесь! Придите сегодня вечером домой, посадите ребенка и поговорите с ним на эту тему, объясните, что обижать слабых нельзя, быть жестоким - отвратительно! Даже если вы думаете, что ваш ребенок на такое не способен, потратьте 10 минут и убедитесь в этом. Лишним такой разговор не будет», - отмечается в посте на странице центра в соцсети.
Если обратиться к исследованиям, то еще в 1997 году ученые Северо-восточного университета и Массачусетской организации доказали, что те, кто жестоко обращается с животными, в пять раз более склонны к совершению жестоких преступлений в отношении человека. Это объясняется схожестью мотивов: человек получает удовольствие и удовлетворение от издевательства над тем, кто слабее (похожие эмоции, в частности, испытывают педофилы, насильники и маньяки).
То, что стало с лапкой котенка после таких детских игр, мы не можем показать из этических соображений.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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