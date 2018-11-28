В Пензе вокруг фонтана зальют каток

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28 ноября 2018, 19:42Общество
На Фонтанной площади в Пензе приступили к созданию будущего главного катка под открытым небом. Пока специалисты готовят основание для заливки льда.
В ближайшие дни они будут делать «подушку» из снега. По периметру уже расположили мешки с песком, с их помощью также выровняли поверхность площадки.
«Сотрудники МУП «Пензадормост» уложил песок, на него уложим снег, который привозим с улицы Московской, он там чистый, затем укатаем его и зальем водой», рассказал водитель МУП «Зеленое хозяйство» Пензы Валерий Валякин.
Каток будет располагаться вокруг фонтана. Это будет дорожка шириной около пяти метров и длиной около 200. Организаторы планируют установить дополнительное освещение и организовать прокат коньков.
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