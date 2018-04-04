04 апреля 2018, 13:02Общество

В Пензе водителю-торопыге помешала «Нива». ВИДЕО

Пензенский автолюбитель возмущен поведением водителя «Нивы». Мужчина разместил в Сети запись с камеры видеорегистратора.

«Нивавод-подрезальщик», - так подписал мужчина свое видео, размещенное в группе «Автохам.Пенза» соцсети «ВКонтакте».

Судя по кадрам, действие происходило на улице 8 Марта. На пути у автолюбителя то и дело оказывалась «Нива», которая перестраивалась из ряда в ряд. Водитель решил обогнать отечественную легковушку.

Пользователи посоветовали автору поста пожалеть подвеску своего автомобиля и не гонять по дорогам с ямами.

«Сердце замерло, пока смотрел: по всем ямам, да на скорости. Как нужно не любить свою машину?» - написал пензенец Тема.

«Когда нужно перестроиться в другую полосу, смотришь по зеркалам - расстояния для маневра хватает, включаешь поворотник , а авто идущее сзади начинает ускоряться, еще и сигналит. Нет у нас в Пензе культуры вождения, лишь бы не пропустить, подрезать, обсигналить», - поделился мнением подписчик группы Никита.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: скриншот - https://vk.com/avtohampenza

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