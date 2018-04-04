В Пензе водителю-торопыге помешала «Нива». ВИДЕО

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
04 апреля 2018, 13:02Общество
Пензенский автолюбитель возмущен поведением водителя «Нивы». Мужчина разместил в Сети запись с камеры видеорегистратора.
«Нивавод-подрезальщик», - так подписал мужчина свое видео, размещенное в группе «Автохам.Пенза» соцсети «ВКонтакте».
Судя по кадрам, действие происходило на улице 8 Марта. На пути у автолюбителя то и дело оказывалась «Нива», которая перестраивалась из ряда в ряд. Водитель решил обогнать отечественную легковушку.
Пользователи посоветовали автору поста пожалеть подвеску своего автомобиля и не гонять по дорогам с ямами.
«Сердце замерло, пока смотрел: по всем ямам, да на скорости. Как нужно не любить свою машину?» - написал пензенец Тема.
«Когда нужно перестроиться в другую полосу, смотришь по зеркалам - расстояния для маневра хватает, включаешь поворотник , а авто идущее сзади начинает ускоряться, еще и сигналит. Нет у нас в Пензе культуры вождения, лишь бы не пропустить, подрезать, обсигналить», - поделился мнением подписчик группы Никита.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
04 апреля 2018, 14:34Больницы Пензенской области проверят федеральные эксперты
04 апреля 2018, 14:03Для пензенцев пустят дополнительные автобусы на Радоницу и Пасху
04 апреля 2018, 13:33В Пензе пройдет первый этап Кубка России по плаванию
04 апреля 2018, 13:02В Пензе водителю-торопыге помешала «Нива». ВИДЕО
04 апреля 2018, 12:36Жильцов дома в Засечном пугают слухами о случае туберкулеза в подъезде
04 апреля 2018, 12:04В Пензенской области ввели режим повышенной готовности из-за паводка
04 апреля 2018, 11:34На Южной поляне из канализационного люка выливается вода
04 апреля 2018, 11:03Зареченец погиб из-за ссоры с любимой