23 ноября 2017, 16:04Общество В Пензе водители-«торопыги» попались на камеру регистратора Пензенец стал свидетелем грубого нарушения Правил дорожного движения двумя машинами.

Видеозапись с камеры регистратора пользователь разместил в группе «Автохам. Пенза» социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, как автомобиль серого цвета объезжает образовавшийся затор по полосе, предназначенной для встречного направления. Через несколько секунд на том же участке дороги второе авто выполняет похожий маневр, правда, водитель не полностью выехал на «встречку» - машина едет по двум сплошным линиям разметки.

Согласно Кодексу об административных правонарушениях, за езду по встречной полосе водителю грозит штраф 5000 рублей либо лишение прав от четырех до шести месяцев, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Общество

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Источник фотографии: скриншот - https://vk.com/avtohampenza

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