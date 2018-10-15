15 октября 2018, 12:03Общество

В Пензе водители решили объехать пробку по обочине встречной полосы. ВИДЕО

В Пензе в районе детской железной дороги водители нашли весьма опасный способ объехать образовавшуюся пробку – по обочине встречной полосы.

Записью с видеорегистратора, на которой зафиксировано движение автомобилей по обочине встречной полосы, пензенец поделился с редакцией информагентства.

Напомним, согласно ч.1 ст. 12.15 КоАП, за езду по обочине предусматривается штраф - полторы тысячи рублей, а выезд на встречную полосу влечет за собой наложение штрафа до 5000 рублей или лишение прав на срок от 4 до 6 месяцев, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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