В Пензе водители массово выехали на «красный». ВИДЕО

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27 декабря 2016, 14:03Общество
В Пензе несколько водителей проехали на «красный».
Видео инцидента на хостинге YouTube опубликовала “Типичная Пенза», сообщает ИА «Пенза-Пресс».
Судя по ролику, на запрещающий сигнал светофора выехал один водитель, еще несколько машин, не обратив внимание на светофор, тронулись за ним.
В результате нарушения ДТП не произошло.
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