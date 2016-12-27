27 декабря 2016, 14:03Общество

В Пензе водители массово выехали на «красный». ВИДЕО

В Пензе несколько водителей проехали на «красный».

Видео инцидента на хостинге YouTube опубликовала “Типичная Пенза», сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Судя по ролику, на запрещающий сигнал светофора выехал один водитель, еще несколько машин, не обратив внимание на светофор, тронулись за ним.

В результате нарушения ДТП не произошло.

Общество
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Источник фотографии: скриншот - https://www.youtube.com/watch?v=mOh7AEYsUhA
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