27 декабря 2016, 14:03Общество В Пензе водители массово выехали на «красный». ВИДЕО В Пензе несколько водителей проехали на «красный».

Видео инцидента на хостинге YouTube опубликовала “Типичная Пенза», сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Судя по ролику, на запрещающий сигнал светофора выехал один водитель, еще несколько машин, не обратив внимание на светофор, тронулись за ним.

В результате нарушения ДТП не произошло.

Общество

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Источник фотографии: скриншот - https://www.youtube.com/watch?v=mOh7AEYsUhA