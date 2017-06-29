29 июня 2017, 09:33Общество В Пензе водители игнорируют знаки «Пешеходная зона». ВИДЕО В группе «Это Пенза, Карл! Новости Пензенской области» появилось видео с очередным нарушением Правил дорожного движения. На этот раз водитель проигнорировал ПДД ради парковки.

«Вот такие кадры ездят у нас по городу. Пересек сплошную линию разметки и заехал к фонтану под знак «Пешеходная дорожка», где и припарковал свою карету. Куда смотрит ГИБДД? Скоро начнут ездить по людям!» - возмутился автор ролика.

С тем, что водители в Пензе зачастую игнорируют подобные знаки, согласился и другой подписчик группы Алексей Романцов. Он привел в пример ул. Кулакова, 1, где автомобилисты ездят прямо по пешеходной зоне, но никто из ГИБДД, по его словам, не реагирует.

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Источник фотографии: Фото подписчиков группы "Это Пенза, Карл! Новости Пензенской области"