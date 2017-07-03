В Пензе водители игнорируют знаки «Движение запрещено»

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03 июля 2017, 14:31Общество
Житель Пензы жалуется на ежедневные пробки в районе ул. Сумской и Северополянской.
«На данном участке дороги установлено несколько знаков «Движение запрещено», но участники дорожного движения их игнорируют и используют эту дорогу, как сквозной проезд. В результате утром и вечером образуется большая пробка, что очень неудобно для жителей данных улиц, которые не могут попасть домой или выехать из дома. А некоторые участники движения выезжают на встречную полосу, создавая аварийные ситуации», - написал в «Жалобную книгу» ИА «Пенза-Пресс» мужчина.
Пензенец просит сотрудников ДПС усилить контроль за этим участком. Информагентство направило запрос по данному обращению.
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