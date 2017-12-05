05 декабря 2017, 16:33Общество В Пензе водители двух маршруток решили всех обхитрить В Сеть попало видео, снятое на улице Лермонтова в Пензе, с водителями общественного транспорта, которые нарушили Правила дорожного движения.

Пользователь группы «Автохам.Пенза» социальной сети «ВКонтакте» разместил запись с регистратора. На кадрах видно, как две маршрутки объезжают остановившиеся на запрещающий сигнал светофора автомобили. Объехав поток, водители продолжили движение на «красный».

«Стоп-линия, красный свет, обгон на регулируемом перекрестке - все это наши маршрутки», - написал автор поста.

По мнению пользователей, водители маршрутных такси постоянно не соблюдают ПДД, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

«Можно создавать группу и снимать маршрутки, которые не нарушают, и фото водителя крупно. Печально, что ничего не меняется. Хотя, если бы возмущались пассажиры, то ситуация возможно бы изменилась», - поделилась мнением подписчица группы Светлана.

Общество

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Источник фотографии: https://vk.com/avtohampenza

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