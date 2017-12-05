В Пензе водители двух маршруток решили всех обхитрить

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05 декабря 2017, 16:33Общество
В Сеть попало видео, снятое на улице Лермонтова в Пензе, с водителями общественного транспорта, которые нарушили Правила дорожного движения.
Пользователь группы «Автохам.Пенза» социальной сети «ВКонтакте» разместил запись с регистратора. На кадрах видно, как две маршрутки объезжают остановившиеся на запрещающий сигнал светофора автомобили. Объехав поток, водители продолжили движение на «красный».
«Стоп-линия, красный свет, обгон на регулируемом перекрестке - все это наши маршрутки», - написал автор поста.
По мнению пользователей, водители маршрутных такси постоянно не соблюдают ПДД, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
«Можно создавать группу и снимать маршрутки, которые не нарушают, и фото водителя крупно. Печально, что ничего не меняется. Хотя, если бы возмущались пассажиры, то ситуация возможно бы изменилась», - поделилась мнением подписчица группы Светлана.
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