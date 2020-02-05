В Пензе водителей ждут ограничения во время гонки «Лыжня России»

05 февраля 2020, 12:34Общество
9 февраля в Пензе состоится массовая гонка «Лыжня России» (0+). В этот день утверждена временная схема организации дорожного движения.
Об этом сообщили в пресс-службе администрации Пензы.
С 8:00 до 16:00 планируется ограничить стоянку машин на участке дороги на село Малая Валяевка - от пересечения с дорогой-дублером ул. Окружной до поворота на стадион.
С 9:00 до 16:00 на том же участке ограничат разрешенную скорость движения. Машинам можно будет ехать не более 20 км/ч.
Напомним, ожидается, что в массовой лыжной гонке примут участие не менее 6000 жителей региона. Соревнования пройдут на стадионе «Снежинка», но в 2020 году организаторы приняли решение перенести место старта с нижней части площадки на верхнюю, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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