В Пензе водителей ждут ограничения во время гонки «Лыжня России»

9 февраля в Пензе состоится массовая гонка «Лыжня России» (0+). В этот день утверждена временная схема организации дорожного движения.

Об этом сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

С 8:00 до 16:00 планируется ограничить стоянку машин на участке дороги на село Малая Валяевка - от пересечения с дорогой-дублером ул. Окружной до поворота на стадион.

С 9:00 до 16:00 на том же участке ограничат разрешенную скорость движения. Машинам можно будет ехать не более 20 км/ч.

Напомним, ожидается, что в массовой лыжной гонке примут участие не менее 6000 жителей региона. Соревнования пройдут на стадионе «Снежинка», но в 2020 году организаторы приняли решение перенести место старта с нижней части площадки на верхнюю, пишет ИА «Пенза-Пресс».