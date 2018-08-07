07 августа 2018, 17:06Общество

В Пензе водителей общественного транспорта оденут в костюмы за 3000 руб

7 августа в администрации города Пензы прошло совещание, на котором обсудили введение форменной одежды для водителей общественного транспорта.

Предполагается, что летняя форма для водителей будет состоять из рубашки серого цвета и брюк. Зимний вариант: брюки и куртка со светоотражающей полосой на спине. Стоимость комплектов - в пределах трех тысяч рублей, сообщили в пресс-службе мэрии.

Летней формой планируют обеспечить водителей до конца августа 2018 года.

Напомним, одеть водителей пассажирского транспорта в форменную одежду предложил ранее мэр Виктор Кувайцев. По его словам, единый стиль в одежде организует, дисциплинирует и придает значимость.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: скриншот - https://pixabay.com/ru/%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA-%D0%BC%D1%83%D0%B6%D1%87%D0%B8%D0%BD-%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-748733/

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