В Пензе водителей общественного транспорта оденут в костюмы за 3000 руб

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07 августа 2018, 17:06Общество
7 августа в администрации города Пензы прошло совещание, на котором обсудили введение форменной одежды для водителей общественного транспорта.
Предполагается, что летняя форма для водителей будет состоять из рубашки серого цвета и брюк. Зимний вариант: брюки и куртка со светоотражающей полосой на спине. Стоимость комплектов - в пределах трех тысяч рублей, сообщили в пресс-службе мэрии.
Летней формой планируют обеспечить водителей до конца августа 2018 года.
Напомним, одеть водителей пассажирского транспорта в форменную одежду предложил ранее мэр Виктор Кувайцев. По его словам, единый стиль в одежде организует, дисциплинирует и придает значимость.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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