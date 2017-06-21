В Пензе водитель ЗИЛа сбил пенсионера

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21 июня 2017, 16:03Происшествия
В Ленинском районе Пензы произошло ДТП.
Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД России по Пензенской области, на улице Урицкого, 91 водитель ЗИЛ-433360 сбил пешехода.
Пострадавшего мужчину 1950 года рождения доставили в больницу.
По факту аварии проводится проверка, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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