21 июня 2017, 16:03Происшествия В Пензе водитель ЗИЛа сбил пенсионера В Ленинском районе Пензы произошло ДТП.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД России по Пензенской области, на улице Урицкого, 91 водитель ЗИЛ-433360 сбил пешехода.

Пострадавшего мужчину 1950 года рождения доставили в больницу.

По факту аварии проводится проверка, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия

просмотров 63