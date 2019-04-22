В Пензе водитель зацепил машину и уехал. Видео

В Пензе в Сети появилось видео странного поведения одного из водителей.

Судя по кадрам видеорегистратора, машина, перестраиваясь в другой ряд, на полном ходу задела бампер «Калины». Но она не остановилась, а на полном ходу умчалась дальше.

Не остановился и водитель «Калины» для того, чтобы оценить полученные повреждения. Было ли обращение по поводу случившегося в ГИБДД, не известно, пишет ИА «Пенза-Пресс».