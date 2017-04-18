В Пензе водитель врезался в «Тойоту» и уехал

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
18 апреля 2017, 17:05Происшествия
В Пензе инспекторы просят помочь в поисках очевидцев ДТП, которое произошло 13 апреля.
По данным пресс-службы регионального УГИБДД, авария произошла возле дома № 30 по ул. Пушкина - водитель неустановленного автомобиля врезался в автомобиль «Тойота Королла» и скрылся, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
Любую информацию по данному факту пензенцев просят сообщать по телефонам: 59-90-47, 59-90-04, 59-90-02, 59-90-03 или обратиться по адресу: г. Пенза, ул. Бакунина, 181 (управление ГИБДД по Пензенской области), кабинет № 16.
18 апреля 2017, 19:29В Пензе пенсионеры присоединились к месячнику по благоустройству
18 апреля 2017, 19:16Пензенские школьники начали писать всероссийские проверочные работы
18 апреля 2017, 19:09Пензенцы отмыли городские памятники
18 апреля 2017, 19:0265 пензенских водителей задержаны за езду в пьяном виде
18 апреля 2017, 18:34Белозерцев принял участие в заседании президиума Совета при президенте РФ
18 апреля 2017, 18:00Пензенский «Дизелист» сразится с «Горняком»
18 апреля 2017, 17:52Пензенская «Лагуна-УОР» вышла в финал из-за нечестной игры «Авроры»
18 апреля 2017, 17:45В «Буртасах» в Пензе тренируются спортсмены из Узбекистана и Казахстана