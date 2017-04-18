18 апреля 2017, 17:05Происшествия В Пензе водитель врезался в «Тойоту» и уехал В Пензе инспекторы просят помочь в поисках очевидцев ДТП, которое произошло 13 апреля.

По данным пресс-службы регионального УГИБДД, авария произошла возле дома № 30 по ул. Пушкина - водитель неустановленного автомобиля врезался в автомобиль «Тойота Королла» и скрылся, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Любую информацию по данному факту пензенцев просят сообщать по телефонам: 59-90-47, 59-90-04, 59-90-02, 59-90-03 или обратиться по адресу: г. Пенза, ул. Бакунина, 181 (управление ГИБДД по Пензенской области), кабинет № 16.

Происшествия

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