В Пензе водитель «ВАЗа» погиб в ДТП

По данным пресс-службы регионального управления ГИБДД, инцидент случился 10 сентября в 21.25. На улице Камыши-Хвощи около дома №4а автомобиль «ВАЗ-21099» съехал в кювет и врезался в дерево.

Водитель машины получил травмы, несовместимые с жизнью. Мужчине было 34 года.

По факту аварии проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».