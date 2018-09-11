В Пензе водитель «ВАЗа» погиб в ДТП

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
11 сентября 2018, 15:37Происшествия
В Пензе произошла смертельная авария.
По данным пресс-службы регионального управления ГИБДД, инцидент случился 10 сентября в 21.25. На улице Камыши-Хвощи около дома №4а автомобиль «ВАЗ-21099» съехал в кювет и врезался в дерево.
Водитель машины получил травмы, несовместимые с жизнью. Мужчине было 34 года.
По факту аварии проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
11 сентября 2018, 19:41Пензенец помог полиции задержать пьяного водителя
11 сентября 2018, 19:38В пензенском драмтеатре открыли памятную доску Семену Рейнгольду
11 сентября 2018, 19:36В Пензе приступили к демонтажу самостроя на Суворова
11 сентября 2018, 19:31В Пензе за 8 месяцев зафиксировано 200 нарушений на железнодорожных путях
11 сентября 2018, 19:28Пензенские предприниматели заявили о себе на фестивале «Город счастья»
11 сентября 2018, 19:16Студентам пензенского худучилища показали мультфильм о вреде наркотиков
11 сентября 2018, 19:14В Пензе на «Маяке» открыли новую производственную линию
11 сентября 2018, 19:09В Кузнецке фестиваль «Наша кузница» прошел на восьми площадках города