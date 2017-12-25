В Пензе водитель устроил ДТП и скрылся – очевидец

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25 декабря 2017, 09:36Происшествия
Пензенец сообщил об аварии в микрорайое Арбеково: легковой автомобиль, уходя от столкновения с пешеходами, врезался в троллейбус.
Пользователь написал об этом в группе «Пенза.Live» социальной сети «ВКонтакте». По словам мужчины, 24 декабря водитель автомобиля марки «Ока» устроил аварию и уехал, машину он оставил около одного из магазинов в Арбеково.
«В районе дворца спорта «Буртасы» «Ока» чуть не сбила девушку с ребенком и, потеряв управление, врезалась в троллейбус, затем водитель скрылся с места ДТП», - написал пензенец.
Официальной информации о случившемся пока нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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