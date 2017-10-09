10 октября 2017, 09:34Общество В Пензе водитель-пуля чудом избежал удара В Пензе горожанин разместил в Сети запись с регистратора. Видео запечатлело, как водитель раньше времени стартовал на светофоре и едва не попал в аварию. Автор ролика назвал его «пуля».

Пользователи соцсети устроили спор по поводу данной ситуации, выясняя, кто из водителей нарушил Правила дорожного движения. При обсуждении обратили внимание на то, что на перекрестке установлен знак «Поворот налево». Значит, движение во всех других направлениях было запрещено, равно как и проезд на «красный», пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество

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Источник фотографии: скриншот https://vk.com/avtohampenza?w=wall-2484408_7912

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