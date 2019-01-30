В Пензе водитель «прокатил» полицейского на капоте

На 23-летнего пензенца завели уголовное дело. Его подозревают в насилии над представителем власти.

Установлено, что 18 января четверо парней дебоширили в баре на улице Кирова. На место прибыли сотрудники Росгвардии, молодые люди решили от них убежать.

Компания села в машину к приятелю, автомобиль тронулся и сбил сотрудника отдела вневедомственной охраны, мужчина оказался на капоте. Водитель, видя это, продолжил движение, в результате полицейский упал и получил травмы. Автомобиль скрылся с места происшествия, сообщили в пресс-службе регионального управления СУ СКР.

Чтобы установить степень тяжести, причиненный сотруднику правоохранительных органов, назначена судмедэкспертиза. Расследование продолжается, пишет ИА «Пенза-Пресс».