В Пензе водитель проехал поперек дороги через две сплошные. ВИДЕО

Видео появилось в группе «Автохам. Пенза» социальной сети «ВКонтакте». Инцидент произошел на улице Луначарского около автовокзала. На кадрах видно, как машина проехала поперек проезжей части, минуя две сплошные линии разметки, и чуть не угодила в авто автора поста. Мужчина успел увернуться.

Пользователи в комментариях раскритиковали подобное поведение водителя-лихача.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».