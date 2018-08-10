В Пензе водитель проехал поперек дороги через две сплошные. ВИДЕО

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10 августа 2018, 12:03Общество
Опасный маневр автолюбителя, из-за которого едва не произошла авария, зафиксировала камера видеорегистратора. Пензенец опубликовал кадры в Сети.
Видео появилось в группе «Автохам. Пенза» социальной сети «ВКонтакте». Инцидент произошел на улице Луначарского около автовокзала. На кадрах видно, как машина проехала поперек проезжей части, минуя две сплошные линии разметки, и чуть не угодила в авто автора поста. Мужчина успел увернуться.
Пользователи в комментариях раскритиковали подобное поведение водителя-лихача.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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