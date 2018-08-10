10 августа 2018, 12:03Общество

В Пензе водитель проехал поперек дороги через две сплошные. ВИДЕО

Опасный маневр автолюбителя, из-за которого едва не произошла авария, зафиксировала камера видеорегистратора. Пензенец опубликовал кадры в Сети.

Видео появилось в группе «Автохам. Пенза» социальной сети «ВКонтакте». Инцидент произошел на улице Луначарского около автовокзала. На кадрах видно, как машина проехала поперек проезжей части, минуя две сплошные линии разметки, и чуть не угодила в авто автора поста. Мужчина успел увернуться.

Пользователи в комментариях раскритиковали подобное поведение водителя-лихача.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: скриншот - https://vk.com/avtohampenza

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