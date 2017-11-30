30 ноября 2017, 14:08Общество В Пензе водитель проехал на «красный», невзирая на пешехода Очередной случай хамства водителей на дорогах Пензы попал в объектив камеры видеорегистратора.

Видео разместил подписчик группы «Автохам. Пенза» социальной сети «ВКонтакте».

«У нас эпидемия? Все едут на «зеленый» для пешеходов. Или изменения в ПДД, а я не в курсе?» - поинтересовался мужчина.

На кадрах видно, как два «Рено» стоят у пешеходного перехода, дожидаясь разрешающего движение сигнала светофора. Как только загорелся «зеленый», но для пешеходов, автомобили поехали. Однако один из водителей вовремя заметил свою оплошность и остановился. Другой же продолжил движение, при этом дорогу начала переходить девушка, но это не «отрезвило» нарушителя, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество

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Источник фотографии: скриншот - https://vk.com/avtohampenza

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