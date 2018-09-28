В Пензе водитель «потерялся» на крупном перекрестке

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
28 сентября 2018, 14:34Общество
В Сети появилась фотография «заблудившегося» автолюбителя на перекрестке в центре Пензы.
Инцидент произошел на перекрестке улиц Кулакова и Суворова. На снимке, опубликованном в группе «Автохам. Пенза» соцсети «ВКонтакте», видно, как машина стоит на полосе, предназначенной для встречного движения.
«Немного промахнулся», - написал автор поста.
«Да на этом перекрестке часто такое происходит. Это уже как норма», - отметил пользователь Сердар.
Согласно КоАП, за выезд на встречку водителю может грозить штраф до 5000 тысяч рублей, пишет ИА «Пенза-Пресс».
28 сентября 2018, 19:52Общественники Пензы приняли резолюцию по осуждению акции против Фомина
28 сентября 2018, 19:49В пензенском зоопарке пума родила пятерых котят
28 сентября 2018, 19:42В Пензе на месте снесенных домов хотят сделать парковки
28 сентября 2018, 19:37Пензенские кадеты приняли присягу
28 сентября 2018, 19:33Тепло во все объекты Пензы поступит в течение десяти дней
28 сентября 2018, 19:29В Пензу на турнир по плаванию съехались спортсмены из 15 регионов страны
28 сентября 2018, 19:26В Пензе стартовало первенство региона по боксу
28 сентября 2018, 19:18Жителям Шуиста не разрешают убрать рухнувшее дерево