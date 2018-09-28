В Пензе водитель «потерялся» на крупном перекрестке

В Сети появилась фотография «заблудившегося» автолюбителя на перекрестке в центре Пензы.

Инцидент произошел на перекрестке улиц Кулакова и Суворова. На снимке, опубликованном в группе «Автохам. Пенза» соцсети «ВКонтакте», видно, как машина стоит на полосе, предназначенной для встречного движения.

«Немного промахнулся», - написал автор поста.

«Да на этом перекрестке часто такое происходит. Это уже как норма», - отметил пользователь Сердар.

Согласно КоАП, за выезд на встречку водителю может грозить штраф до 5000 тысяч рублей, пишет ИА «Пенза-Пресс».