02 мая 2017, 15:03Общество В Пензе водитель «поймал» на путепроводе «шашиста» Пензенцы обсуждают в социальной сети водителя, на скорости перестраивавшегося из ряда в ряд на путепроводе.

Об этом сообщается в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Атохам. Пенза», пишет ИА «Пенза-Пресс».

Пользователь выложил в группе видео с гонщиком-экстремалом, чей «трюк» стали активно обсуждать пользователи сети.

«Это не опасное вождение... Обычное перестроение», - прокомментировал один подписчик.

Некоторые возмущались скоростью автомобилиста, учитывая, что в городе ограничение - 60 км/час.

«Если не карают за 79, это не значит, что надо так ездить!» - написал другой пользователь.

Общество

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Источник фотографии: скриншот - https://vk.com/avtohampenza