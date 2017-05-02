В Пензе водитель «поймал» на путепроводе «шашиста»

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02 мая 2017, 15:03Общество
Пензенцы обсуждают в социальной сети водителя, на скорости перестраивавшегося из ряда в ряд на путепроводе.
Об этом сообщается в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Атохам. Пенза», пишет ИА «Пенза-Пресс».
Пользователь выложил в группе видео с гонщиком-экстремалом, чей «трюк» стали активно обсуждать пользователи сети.
«Это не опасное вождение... Обычное перестроение», - прокомментировал один подписчик.
Некоторые возмущались скоростью автомобилиста, учитывая, что в городе ограничение - 60 км/час.
«Если не карают за 79, это не значит, что надо так ездить!» - написал другой пользователь.
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