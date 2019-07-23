23 июля 2019, 16:38Общество

В Пензе водитель люксовой иномарки пожадничал заплатить за парковку

Начальник департамента ЖКХ города Пензы Максим Иванкин рассказал в Сети о странном поведении владельца дорогого кроссовера.

«Муниципальная парковка ул. Лермонтова. Без комментариев», — написал Максим Иванкин на своей странице в Facebook.

Судя по кадрам, мужчина силой поднял шлагбаум парковки и пропустил водителя Toyota Land Cruiser. 

Напомним, ранее Максим Иванкин уже сообщал о подобном случае. Он публиковал ролик, на котором водитель Toyota Land Cruiser Prado решил не оплачивать услуги парковки ивыехал через газон, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
просмотров 165

Вам может быть интересно

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
Поделиться:
Источник фотографии: скриншот - https://www.facebook.com/profile.php?id=100039107013375&eid=ARBIUjwchLTeD1-hsqSx23Iv7Wqx3Oyy6BYR6gslWam-V6PtncqzdpVtinss63bp1u1WtgjFR21fmTig

Новости по теме:

Социальные комментарии Cackle
ДРУГИЕ НОВОСТИ