В Пензе водитель люксовой иномарки пожадничал заплатить за парковку

Начальник департамента ЖКХ города Пензы Максим Иванкин рассказал в Сети о странном поведении владельца дорогого кроссовера.

«Муниципальная парковка ул. Лермонтова. Без комментариев», — написал Максим Иванкин на своей странице в Facebook.

Судя по кадрам, мужчина силой поднял шлагбаум парковки и пропустил водителя Toyota Land Cruiser.

Напомним, ранее Максим Иванкин уже сообщал о подобном случае. Он публиковал ролик, на котором водитель Toyota Land Cruiser Prado решил не оплачивать услуги парковки ивыехал через газон, пишет ИА «Пенза-Пресс».