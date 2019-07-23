В Пензе водитель люксовой иномарки пожадничал заплатить за парковку

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23 июля 2019, 16:38Общество
Начальник департамента ЖКХ города Пензы Максим Иванкин рассказал в Сети о странном поведении владельца дорогого кроссовера.
«Муниципальная парковка ул. Лермонтова. Без комментариев», — написал Максим Иванкин на своей странице в Facebook.
Судя по кадрам, мужчина силой поднял шлагбаум парковки и пропустил водителя Toyota Land Cruiser.
Напомним, ранее Максим Иванкин уже сообщал о подобном случае. Он публиковал ролик, на котором водитель Toyota Land Cruiser Prado решил не оплачивать услуги парковки ивыехал через газон, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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