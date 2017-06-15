15 июня 2017, 16:29Происшествия

В Пензе водитель легковушки сбил пешехода

В Октябрьском районе города Пензы мужчина 1972 года рождения, находясь за рулем «ВАЗ-21110», сбил пешехода.

Авария произошла на проспекте Победы, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

По информации отдела пропаганды УГИБДД России по Пензенской области, пострадавшего мужчину 1968 года рождения доставили с травмами в больницу. 

По данному факту проводится проверка.

Происшествия
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