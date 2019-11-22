В Пензе водитель ищет очевидцев аварии с двумя маршрутками

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22 ноября 2019, 12:04Происшествия
Водитель из Пензы попал в жесткое ДТП. Мужчина ищет свидетелей аварии.
Об этом он рассказал в группе «Сова Пенза авто» социальной сети «ВКонтакте».
«20 ноября около 19:10 в районе остановки «Терновский мост» произошло ДТП с участием двух маршруток и Toyota. Ищу очевидцев или видео с регистратора», - написал он.
Пензенец пояснил, что в его авто есть видеорегистратор, но незадолго до столкновения он его отключил.
Судя по опубликованному фото, иномарка получила серьезные механические повреждения. Официальной информации о случившемся нет.
Сотрудники Госавтоинспекции напоминают водителям о том, что следует быть особенно внимательными за рулем, соблюдать скоростной режим, дистанцию и боковой интервал, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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