В Пензе водитель ищет очевидцев аварии с двумя маршрутками

Водитель из Пензы попал в жесткое ДТП. Мужчина ищет свидетелей аварии.

Об этом он рассказал в группе «Сова Пенза авто» социальной сети «ВКонтакте».

«20 ноября около 19:10 в районе остановки «Терновский мост» произошло ДТП с участием двух маршруток и Toyota. Ищу очевидцев или видео с регистратора», - написал он.

Пензенец пояснил, что в его авто есть видеорегистратор, но незадолго до столкновения он его отключил.

Судя по опубликованному фото, иномарка получила серьезные механические повреждения. Официальной информации о случившемся нет.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают водителям о том, что следует быть особенно внимательными за рулем, соблюдать скоростной режим, дистанцию и боковой интервал, пишет ИА «Пенза-Пресс».