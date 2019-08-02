В Пензе на улице Калинина произошло ДТП с участием трех машин

В Пензе 2 августа в районе Южной поляны утром произошло ДТП, участниками которого стали грузовик и два внедорожника. В результате аварии машины перекрыли одну полосу дороги в сторону центра города, существенно затруднив движение транспорта.

На часах было 9:00, когда на перекрестке улиц Калинина, Кривозерье и Окружная произошло ДТП с участием сразу трех автомобилей - грузовик, Toyota и Land Rover. По словам очевидцев, отечественный большегруз, за рулем которого находился 43-летний водитель, спускался вниз по улице Окружной и задел две иномарки, стоявших перед светофором в ожидании разрешающего сигнала.

«Он задел две машины и поехал вниз на скорости, уже не смог затормозить, а я стоял первый. Больше за мной никого не было, в меня въехал. От чего мою машину выкинуло на встречку, на первую полосу, я чудом объехал другие автомобили», - рассказал водитель Land Rover Владимир.

Его машина с покореженным правым колесом оказалась в 50 метрах от двух других. Грузовик после удара опрокинулся, завалив дорогу землей, которую вез в кузове. Самосвал лег набок прямо на пешеходном переходе, у края проезжей части. Автомобиль Toyota врезался в ограждение, установленное вдоль дороги, и снес одну его секцию. По мнению свидетелей и участников аварии, у большегруза, скорее всего, отказали тормоза.

«В результате происшествия водитель грузовика получил телесные повреждения и после оказания медицинской помощи был отпущен», - прокомментировала старший инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД РФ по Пензе Юлия Филатова.

В обстоятельствах произошедшего предстоит разобраться сотрудникам ГИБДД. По данному факту проводится проверка.