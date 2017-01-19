19 января 2017, 12:31Общество В Пензе водитель ездит по пешеходной дорожке В Пензе женщина жалуется на автомобилиста, который ездит по пешеходной дорожке.

Об этом она написала в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Пенза live», сообщает ИА «Пенза-Пресс».

"Вот так у нас ездят машины по пешеходной дорожке», - сказала подписчица, сопроводив пост фото.

По ее словам, водитель проезжает по дорожке каждый день.

«Хотя с правой стороны от дома есть выезд на дорогу, но нет же, проедем по пешеходному», - добавила пользователь.

«Там двор открыт со всех сторон. Вот и удивляемся. Там дорога, по которой дети ходят часто из школы, и мало ли глупых. Хорошо, иногда тихо проедет, а иной раз, извините, если нет по дорожке никого, можно и прогнаться, не задумываясь, что кто-то может просто выбежать из детей. Они же летят, не думая. Я вот понимаю, ладно, что машины стоят чуть ли не в подъезде. Ладно, ну правда, - двор маленький и некуда поставить. Ну тут, уж извините, это уже хамство водителя», - прокомментировала горожанка.

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Источник фотографии: скриншот - https://vk.com/penza_live?z=photo-118193328_456249310%2Falbum-118193328_00%2Frev