23 марта 2018, 15:04Общество

В Пензе водитель большегруза проигнорировал светофор. ВИДЕО

Нарушение Правил дорожного движения зафиксировала камера видеорегистратора пензенца.

Пользователь разместил видео в группе «Автохам. Пенза» социальной сети «ВКонтакте». На кадрах видно, как красный грузовой автомобиль проезжает на запрещающий сигнал светофора.

«Красная машина - на «красный», где-то есть еще про красный автобус видео. Может, какие изменения в правила ввели, а мы не знаем», - написал подписчик группы Вальдемар Заболотский.

Согласно КоАП, штраф за проезд на запрещающий сигнал светофора равен 1000 рублей, за повторное подобное нарушение - 5000 рублей либо лишение прав на 4-6 месяцев. Пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: скриншот - https://vk.com/avtohampenza

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