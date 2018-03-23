В Пензе водитель большегруза проигнорировал светофор. ВИДЕО

Пользователь разместил видео в группе «Автохам. Пенза» социальной сети «ВКонтакте». На кадрах видно, как красный грузовой автомобиль проезжает на запрещающий сигнал светофора.

«Красная машина - на «красный», где-то есть еще про красный автобус видео. Может, какие изменения в правила ввели, а мы не знаем», - написал подписчик группы Вальдемар Заболотский.

Согласно КоАП, штраф за проезд на запрещающий сигнал светофора равен 1000 рублей, за повторное подобное нарушение - 5000 рублей либо лишение прав на 4-6 месяцев. Пишет ИА «Пенза-Пресс».