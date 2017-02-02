В Пензе во все дома вернулось тепло

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03 февраля 2017, 09:33Общество
В Пензе во все жилые и социальные объекты восстановлена подача отопления.
По информации пресс-службы мэрии Пензы, тепло вновь в рабочем режиме поступает в 206 домов на ул. Герцена, Карпинского, Толстого, Ворошилова, Суворова, Коммунистическая, пр. Победы до улицы 8 Марта, школы №№16,47,29,58, детские сады №№110,56,70,88,99 и два филиала, а также две больницы, которые оставались без отопления после порыва на тепломагистрали.
2 февраля в 15.00 тепло в последнюю очередь поступило на верхние этажи многоэтажек, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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