06 декабря 2017, 19:14Общество В Пензе во время рейда задержали 34 нетрезвых водителя Несмотря на крупные штрафы и лишение прав, в Пензенской области желающих прокатиться «под градусом» меньше не становится. В рамках очередного профилактического рейда сотрудники ГИБДД задержали более 30 человек, которые находились за рулем в состоянии опьянения.

То, что садиться за руль в нетрезвом состоянии нельзя, автомобилисты знают, но многие этой заповедью пренебрегают. Сотрудники ГИБДД задержали на одной из улиц Пензы мужчину, его подозревают в грубом нарушении Правил дорожного движения, а именно - управлении автомобилем в нетрезвом виде. Отпираться было бессмысленно, прав этого водителя лишат.

В рамках профилактического рейда «Нетрезвый водитель» на территории Пензы и области сотрудники ГИБДД задержали несколько десятков автомобилистов в состоянии опьянения.

«Сотрудниками Госавтоинспекции было задержано 34 водителя, которые управляли транспортным средством в состоянии опьянения, восемь из которых задержали по информации от граждан, поступившей в дежурную часть», - сообщил начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД УМВД России по Пензенской области Павел Болтышев.

Автоинспекторы напоминают, что за управление автомобилем в состоянии опьянения предусмотрена ответственность в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишения прав на срок от полутора до трех лет.

Общество

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