10 мая 2018, 12:36Происшествия

В Пензе во дворе загорелась иномарка. ВИДЕО

В Пензе произошел пожар. Об этом горожане сообщили в Сети.

Пользователь опубликовал запись на видеохостинге YouTube.

На кадрах видно, как горит капот иномарки. На соседние автомобили огонь не успел перекинуться, его остановили сотрудники МЧС.

«Пожарные приехали вовремя и все потушили», - добавил автор.

О наличии пострадавших неизвестно. Официальной информации о случившемся нет.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
просмотров 86
Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
Поделиться:
Источник фотографии: скриншот - https://www.youtube.com/watch?v=TMaHpg0bqrk

Новости по теме:

Социальные комментарии Cackle
ДРУГИЕ НОВОСТИ