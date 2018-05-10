В Пензе во дворе загорелась иномарка. ВИДЕО

В Пензе произошел пожар. Об этом горожане сообщили в Сети.

Пользователь опубликовал запись на видеохостинге YouTube.

На кадрах видно, как горит капот иномарки. На соседние автомобили огонь не успел перекинуться, его остановили сотрудники МЧС.

«Пожарные приехали вовремя и все потушили», - добавил автор.

О наличии пострадавших неизвестно. Официальной информации о случившемся нет.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».