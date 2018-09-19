В Пензе вновь состоится фестиваль садоводов

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19 сентября 2018, 17:58Общество
Пензенцам пришелся по душе фестиваль садоводов (0+), поэтому 22 сентября дачников ждет продолжение мероприятия, сообщает пресс-центр облправительства.
Фестиваль начнется в 9.00 и продолжится до 15.00. Горожане смогут купить посадочный материал, саженцы плодовых, ягодных культур и хвойных пород, рассаду декоративных растений. Важно, отмечают организаторы, что все цены – ниже рыночных.
Также местные производители смогут купить на фестивале картофель, овощи, фрукты, мед, продукты пчеловодства. Кроме того, будет представлена техника для сельхозработ на участках, удобрения и средства защиты растений, спецодежда и хозтовары.
Продажа будет сопровождаться развлекательной программой, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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