17 сентября 2018, 15:06Общество

В Пензе вновь проверят использование средств МАУ «Детское и лечебное питание»

Мэр Пензы Виктор Кувайцев 17 сентября на оперативном совещании вновь поручил проверить финансовую деятельность МАУ «Детское и лечебное питание».

Этот вопрос поднялся в связи с тем, что ранее в работе учреждения выявили нарушения. Из-за этого его руководитель лишился своей должности.

Как сообщает пресс-служба мэрии, начальник городского социального управления Ирина Федонина доложила, что все нарушения устранили, в положение о проведении госзакупок внесли изменения - все они проходят на конкурсной основе. Экономия средств возвращается в бюджет.

«Будет организована дополнительная проверка, которая оценит сегодняшнюю финансовую деятельность учреждения», – отметил Виктор Кувайцев.

Также он добавил, что строгий финансовый контроль должен быть и за другими учреждениями, в том числе - спортивными, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
просмотров 69
Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
Поделиться:
Источник фотографии: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_dal_ryad_porucheniy_vo_vremya_ezhenedelnoy_planerki_/
Социальные комментарии Cackle
ДРУГИЕ НОВОСТИ