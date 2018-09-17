В Пензе вновь проверят использование средств МАУ «Детское и лечебное питание»

Этот вопрос поднялся в связи с тем, что ранее в работе учреждения выявили нарушения. Из-за этого его руководитель лишился своей должности.

Как сообщает пресс-служба мэрии, начальник городского социального управления Ирина Федонина доложила, что все нарушения устранили, в положение о проведении госзакупок внесли изменения - все они проходят на конкурсной основе. Экономия средств возвращается в бюджет.

«Будет организована дополнительная проверка, которая оценит сегодняшнюю финансовую деятельность учреждения», – отметил Виктор Кувайцев.

Также он добавил, что строгий финансовый контроль должен быть и за другими учреждениями, в том числе - спортивными, пишет ИА «Пенза-Пресс».