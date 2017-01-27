27 января 2017, 16:01Общество В Пензе вновь будут искать пьяных автолюбителей С 27 по 29 января в Пензенской области проходят рейды по выявлению пьяных водителей.

Сотрудники УГИБДД останавливают машины, чтобы предотвратить ДТП по вине нетрезвых автолюбителей, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

«Просим участников дорожного движения отнестись с пониманием к проведению указанных мероприятий», — отметили в пресс-службе областного управления ГИБДД.

Госавтоинпекция просит сообщать о фактах управления авто в нетрезвом виде по телефонам: 8 (8412) 59-90-02, 59−90−03, 59−90−04, 59−90−72 или 02.

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