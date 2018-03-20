В Пензе внепланово хотят отремонтировать несколько улиц

На средства, сэкономленные в ходе аукциона на выполнение работ по проекту «Безопасные и качественные дороги», дополнительно отремонтируют несколько улиц в Пензе.

Среди улиц, которые предполагается включить в дополнительный перечень, - Попова, Чкалова и ряд других, сообщает пресс-служба мэрии.

Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев напомнил, что в 2017 году благодаря реализации приоритетного проекта к нормативному состоянию было приведено 45% городских дорог.

«Одна из главных задач, которые стоят перед нами в этом году, - выйти на 53%», - подчеркнул он.

Торги проводились по 125 объектам в Пензенской агломерации на общую сумму 1 миллиард 297 миллионов 273 тысячи рублей. Подрядчики претендовали на ремонт 87 дорог в Пензе, двух - в Заречном и 33 - в Засечном сельсовете.

Напомним, на торгах удалось сэкономить 38 млн рублей, пишет ИА «Пенза-Пресс».