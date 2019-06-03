В Пензе внедрили систему идентификации пациентов по браслетам

Клиническая больница №6 Пензы стала первой в регионе, где внедрили систему идентификации пациентов. Теперь поступающим в лечебное учреждение надевают на запястья браслеты, на которых написана краткая информация о пациенте.

Если у человека есть аллергия на лекарственные средства, ему надевают желтый браслет, если человек склонен к падению, то красный. Белый - временный. Означает, что у пациента изучается история болезни.

На браслетах пишется краткая информация о пациенте: фамилия, номер истории болезни, отделение больницы, а на желтом еще и лекарства, на которые есть аллергия. Среди отделений, где внедрение разноцветных браслетов особенно актуально - кардиологическое, неврологическое и хирургическое.

«Браслет видно сразу, поэтому ни медсестра, ни врач никогда не назначат лекарственный препарат, на который у больного аллергия. Это касается анестезиологической и других служб, когда, не заглядывая в медицинскую документацию, можно определить, кто больной и что он из себя представляет», - рассказал главный врач клинической больницы №6 Дмитрий Зиновьев.

Внедрение системы идентификации позволит медперсоналу оперативнее и качественнее выполнять свою работу. Одними из первых оценил нововведение шеф-редактор радиостанции «Эхо Пензы» Семен Вахштайн. Он находится в больнице на плановом обследовании.

«Окольцованной птицей я себя точно не ощутил. Когда спросил «зачем?», объяснили. Мне кажется, это удобно и медицинскому персоналу: они видят, с кем имеют дело. Ну, человек идет по коридору, зашатался. Если у него, не дай Бог, красный браслет, в этот момент лучше подбежать и все-таки подхватить», - отметил он.

Идентификация с помощью браслетов - одно из новшеств, которые позволяют улучшить качество оказания медицинской помощи. Среди других - использование шкалы оценки интенсивности боли.

«К каждому пациенту ежедневно подходит медицинская сестра утром, в обед, вечером и по мере необходимости. Пациенту показывается шкала и задается вопрос: «как себя чувствуете, болит ли что-то и как болит?». Пациент показывает, как себя чувствует от 0 до 10 баллов», - рассказала старшая медицинская сестра отделения неврологии №2 клинической больницы №6 Пензы Елена Погорелова.

Информация записывается в историю болезни. При необходимости пациенту назначаются обезболивающие препараты. Внедрение шкалы оценки боли и системы идентификации входят в методические рекомендации Росздравнадзора. Если пензенская больница сможет выполнить и другие требования, то в конце года ей будет выдан сертификат качества и безопасности медицинской деятельности.