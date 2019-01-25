В Пензе внедорожник сбил женщину и врезался в кроссовер

В Первомайском районе Пензы произошло ДТП, в котором пострадал пешеход.

По данным пресс-службы регионального управления ГИБДД, авария случилась 24 января в 13.45. Напротив дома №11а по улице Вадинской Mitsubishi Pajero сбил 43-летнюю прохожую, а затем врезался в стоящий автомобиль Hyundai Santa Fe. За рулем первой иномарки находился 70-летний пенсионер.

В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход получила травмы, женщину отправили в больницу. По факту аварии проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».