В Пензе внедорожник сбил женщину и врезался в кроссовер

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25 января 2019, 14:36Происшествия
В Первомайском районе Пензы произошло ДТП, в котором пострадал пешеход.
По данным пресс-службы регионального управления ГИБДД, авария случилась 24 января в 13.45. Напротив дома №11а по улице Вадинской Mitsubishi Pajero сбил 43-летнюю прохожую, а затем врезался в стоящий автомобиль Hyundai Santa Fe. За рулем первой иномарки находился 70-летний пенсионер.
В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход получила травмы, женщину отправили в больницу. По факту аварии проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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