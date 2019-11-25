В Пензе владелица магазина меховых изделий узнала о краже от полицейских

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
25 ноября 2019, 09:31Криминал
Сотрудникам управления МВД России по Пензе поступила оперативная информация о нахождении в городе мужчины, которого подозревают в краже норковых шуб из магазина в Саратове. Марку и госномер автомобиля, на котором он ездит, передали всем наружным службам.
Через некоторое время инспекторы ДПС остановили машину, подходившую под описание, на выезде из города. В транспортном средстве находились двое мужчины и женщина с ребенком. В багажнике лежали четыре шубы. Водителя и пассажиров доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
На допросе 39-летний саратовец рассказал, что в Пензе находится проездом на такси, его сопровождает семья. Они захотели купить шубу и отправились в торговый центр на улице Суворова. Пока женщина примеряла меховое изделие, общаясь с продавцом, мужчина снял с вешалки две шубы и спрятал под куртку. Пояснив, что хочет посадить ребенка в машину, он вышел из торгового зала и переложил вещи в багажник. Общая стоимость украденного им имущества – 100 тысяч рублей.
По факту кражи было возбуждено уголовное дело. Подозреваемый не стал отрицать свою вину, теперь ему грозит до двух лет лишения свободы. О хищении шуб владелице магазина рассказали полицейские.
«В настоящее время полицейские проводят мероприятия по установлению причастности подозреваемого к совершению аналогичных преступлений на территории других регионов Российской Федерации», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области, пишет ИА «Пенза-Пресс».
25 ноября 2019, 17:58Пензенцы смогут задать вопрос главному следователю области
25 ноября 2019, 17:39В пензенских детских садах есть 540 свободных мест
25 ноября 2019, 17:08Вместо года в армии пензенец может получить два за решеткой
25 ноября 2019, 16:38Сотрудники пензенской больницы сообщили в полицию о подозрительном пациенте
25 ноября 2019, 16:07В Бессоновском районе 4 человека пострадали в аварии
25 ноября 2019, 15:37В Бессоновке грузовой поезд врезался в иномарку
25 ноября 2019, 15:06Пристававшую к зареченцам женщину отправили на лечение
25 ноября 2019, 14:36В Пензенском районе лось погиб под колесами грузовика