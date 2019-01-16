Пензенец оценил ущерб от упавшей на его авто глыбы в 300 тыс руб

Утром 16 января жителей дома №16 по улице Ленина разбудил сильный грохот за окном - с крыши сошла ледяная глыба. В такую погоду явление обычное, если бы ни одно но - снег обрушился на легковой автомобиль.

У жильцов дома номер 16 по улице Ленина день начался совсем не радостно. С раннего утра с крыши начали падать ледяные глыбы.

К счастью, в это время на улице не было прохожих. Однако без материальных потерь не обошлось. Алексей Царапкин припарковав как обычно машину во дворе, и подумать не мог, чем это обернется. Услышав сильный грохот, владелец легковушки подошел к окну и увидел, что наледь, сошедшая с крыши, рухнула на его автомобиль.

«Поврежден кузов, смяты крыша, капот, багажник, двери с левой стороны, порог и крылья. Двери целые, но изуродованы», - рассказал он.

На месте происшествия провели осмотр сотрудники полиции и представители управляющей компании.

«По факту событий мы пока не должны и не можем давать комментариев, поскольку вырабатываем позицию. Необходимо получить экспертное заключение», - прокомментировал начальник юридического отдела управляющей компании Алексей Мартынов.

Общий ущерб владелец легковушки оценивает в 300 тысяч рублей. Вполне возможно, что эти деньги потерпевшему придется взыскивать через суд.