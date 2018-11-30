В Пензе владелец авто заплатит 100 тыс руб за ДТП, совершенное без него

Пензячка отсудила компенсацию морального вреда у собственника автомобиля, который ее сбил.

По данным пресс-службы Ленинского областного суда, дорожно-транспортное происшествие случилось в июле 2017 года. Автомобиль Kia на перекрестке поворачивал налево и сбил переходящую дорогу женщину. За рулем находился не собственник машины, и на момент ДТП авто не было застраховано.

Пострадавшая обратилась в суд на владельца иномарки с требованием взыскать с него компенсацию морального вреда, а также расходы на лечение, адвоката и другие.

После рассмотрения дела суд определил, что женщине нужно выплатить 70 тысяч рублей в качестве возмещения морального вреда, 17 рублей 20 копеек (стоимость препарата, назначенного врачом после выписки пострадавшей из больницы) – материального. Кроме того, 30 тысяч рублей взыскали в счет оплаты адвоката.

Решение суда еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано, пишет ИА «Пенза-Пресс».