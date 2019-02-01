В Пензе виновного в смертельном ДТП обязали заплатить 760 тыс руб

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01 февраля 2019, 11:03Происшествия
В Пензе состоялся суд над 58-летним мужчиной, который за рулем авто сбил человека.
Установлено, ДТП произошло на нерегулируемом пешеходном переходе около дома №10 по 5-му проезду Кольцова. Прохожий умер на месте. Водитель полностью признал свою вину, дело рассматривали в особом порядке.
В результате ему назначили наказание – один год и четыре месяца лишения свободы в колонии-поселении. Также ему нельзя два года заниматься деятельностью, связанной с управлением автомобилем.
Также дочь погибшего подала в суд на возмещение морального вреда. Она запросила 800 тысяч рублей, при этом пензенец, виновный в аварии, заплатил ей 40 тысяч рублей.
По решению судьи, водителя обязали заплатить потерпевшей стороне 760 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован, сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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