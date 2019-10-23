В Пензе вице-мэр раскритиковал состояние зимней спецтехники

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23 октября 2019, 16:06Общество
23 октября заместитель главы администрации Пензы Юрий Ильин и представители городского управления ЖКХ осмотрели спецтехнику на предмет готовности к зимнему сезону.
Для поддержания рабочего состояния машины отремонтировали и покрасили.
«В зиму будет задействовано 138 единиц нашей спецтехники, плюс планируется привлекать самосвалы и погрузчики сторонних организаций – еще порядка 30 единиц. На сегодняшний день в наличии - порядка 11 тысяч тонн песко-соляной смеси и 500 тонн соли. Все необходимые материалы для обработки дорог до конца года есть», – сообщил директор МУП «Пензадормост» Юрий Парастаев.
Состояние автопарка предприятия представители мэрии назвали удовлетворительным.
МУП «Зеленое хозяйство города Пензы» намерено использовать зимой 22 машины по уборке и вывозу снега, а также шесть мобильных снегоуборщиков и мотоблоки с щетками и снегоотвалами.
Юрий Ильин сделал замечание руководителю МУПа. Он отметил, что машины грязные, некоторые детали на них не прокрашены, а на одном тракторе отсутствует щетка.
Заместитель мэра поручил исправить все недостатки в кратчайшие сроки, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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