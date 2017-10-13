В Пензе ветераны поддержали перенос «Стелы Героев»

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13 октября 2017, 11:03Общество
В Пензе может появиться единый военно-исторический мемориальный комплекс. Этот вопрос обсудили в ходе рабочей встречи губернатора Ивана Белозерцева с представителями ветеранских организаций Пензенской области.
Иван Белозерцев поделился с представителями ветеранского сообщества достижениями сельскохозяйственной отрасли, сообщил о собранных на данный момент 2 млн 311 тысячах тонн зерновых культур. Рассказал о реализуемых инвестиционных проектах, о реконструкции дорог и благоустройстве городских территорий, а также уточнил мнение ветеранов о качестве проведенных работ, в частности, в районе Олимпийской аллеи, сообщает пресс-центр облправительства.
Он выслушал предложения ветеранов о дальнейшем развитии городских территорий, обозначил идею дополнения Мемориала воинской и трудовой доблести пензенцев новыми объектами.
«Я дал поручение расширить зеленую зону, примыкающую к скверу «Журавли». Там у нас организован музей военной техники под открытым небом. Если мы перенесем с улицы Московской на проспект Победы стелу с именами героев, вместе эти объекты составят единый военно-исторический комплекс, посвященный Великой Отечественной войне.
Это благоустроенное место будет притягивать нашу молодежь, способствовать патриотическому воспитанию подрастающих поколений», - подчеркнул глава региона, добавив, что ознакомление с объектами единого военно-исторического комплекса целесообразно сопровождать работой экскурсоводов.
Представители ветеранских общественных организаций Пензенской области поддержали предложение губернатора.
«От имени участников Великой Отечественной войны идею вашу одобряю», - высказал общее мнение ветеран ВОВ Владимир Керханаджев.
Напомним, на месте стелы «Слава Героям» планируется установить памятник Матери, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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