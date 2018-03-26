В Пензе ветераны из 44 регионов соревновались в ловкости и скорости

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26 марта 2018, 19:23Спорт
В Пензе состоялся чемпионат по легкой атлетике среди ветеранов. В 2018-м в соревнованиях приняли участие более 300 человек. Это спортсмены в возрасте от 35 лет до 90 лет. Турнир проходил в течение двух дней на базе училища Олимпийского резерва в Ахунах.
Две золотых, серебряная и бронзовая - все эти медали результат только двух дней соревнований, но, уверена Людмила Михуткина, это далеко не предел. Жалеет, что только недавно узнала о существовании российского турнира по легкой атлетике среди ветеранов. Иначе наград было бы гораздо больше. 70-летняя спортсменка приехала в Пензу из Чувашии. Признается, что для нее физкультура всегда была и остается на первом месте.
«Стараюсь приобщать к спорту молодежь, чтобы они занимались им, и сама не отстаю. Любовь к здоровому образу жизни дает мне энергию, поэтому я не болею и всегда держусь молодцом. Не чувствую, что мне 70 лет, намного моложе», - сказала она.
Петр Бондаренко (?) из Ростовской области установил свой личный рекорд по прыжкам в высоту. Его результат оказался лучшим в мире.
«113 сантиметров в высоту, а было 111. В школе и армии приучили к спортивному комплексу ГТО, очень полюбил его. Выдавал в шесть раз выше нормы, которая требовалось для получения значка», - рассказал Петр Бондаренко.
В 2018 году на российский чемпионат по легкой атлетике среди ветеранов приехали 333 спортсмена из 44 регионов. Многие участники турнира пробовали силы в нескольких дисциплинах: в спортивной ходьбе, прыжках в длину и высоту, тройном прыжке, метании ядра, эстафете и забегах на различные дистанции.
«Поблажек, по большому, счету нет, только маленькие: например, разрешен для всех один фальстарт на забег, у них свои нормативы. Уже установлено два мировых рекорда - в тройном прыжке и толкании ядра, в разных возрастных группах», - пояснил главный судья соревнований Сергей Беляев.
По итогам турнира первое место заняли спортсмены из Москвы, вице-чемпионом стала команда Татарстана, бронзовым призером - сборная Санкт-Петербурга. В Пензе национальный чемпионат по легкой атлетике среди ветеранов состоялся в десятый раз, правда, после двухлетнего перерыва. Однако организаторы уверены, что теперь такие соревнования будут проходить ежегодно, так как есть очень много желающих показать, на что они способны.
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