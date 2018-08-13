В Пензе ветерана Великой Отечественной войны поздравили с 95-летием

Как сообщает пресс-служба мэрии, пенсионерку поздравили глава администрации Железнодорожного района города Пензы Олег Денисов и представитель МБУ «Центр социальной помощи семье и детям». Юбиляршу поблагодарили за многолетний добросовестный труд, ей пожелали крепкого здоровья, тепла, добра, уюта, заботы родных и близких людей.

Наталья Сурина родилась в селе Марьино Кондольского района Пензенской области, отучилась в школе восемь классов. В 1942 году была призвана на фронт, воевала на 1-м Украинском фронте, дошла до Берлина.

Награждена орденом «Великой Отечественной войны II степени», медалью «За боевые заслуги», медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», юбилейными медалями.

После окончания войны вернулась в Пензу, ее трудовой стаж - более 40 лет, пишет ИА «Пенза-Пресс».