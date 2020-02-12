В Пензе ветеран подарил библиотеке уникальные издания

12 февраля 2020, 11:33Общество
Пензенская областная библиотека имени Лермонтова получила в дар книги от ветерана Великой Отечественной войны.
Полковник в отставке, кандидат технических наук, доцент Александр Балакшин предоставил книги из своей личной библиотеки.
Коллекция состоит из книг о Великой Отечественной войне, а также изданий исторической, художественной и технической тематики. Особую ценность имеют издания военных лет, в том числе - газета «Комсомольская правда» от 9 мая 1945 года.
«Подаренные книги и документы займут достойное место в фондах библиотеки и найдут своего читателя, а также отправятся в «путешествие» на библиомобиле по районам Пензенской области», - сообщили в пресс-службе регионального минкульта, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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