В Пензе ветеран подарил библиотеке уникальные издания

Полковник в отставке, кандидат технических наук, доцент Александр Балакшин предоставил книги из своей личной библиотеки.

Коллекция состоит из книг о Великой Отечественной войне, а также изданий исторической, художественной и технической тематики. Особую ценность имеют издания военных лет, в том числе - газета «Комсомольская правда» от 9 мая 1945 года.

«Подаренные книги и документы займут достойное место в фондах библиотеки и найдут своего читателя, а также отправятся в «путешествие» на библиомобиле по районам Пензенской области», - сообщили в пресс-службе регионального минкульта, пишет ИА «Пенза-Пресс».