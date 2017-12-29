В Пензе весной пройдет фестиваль молодежи и студентов

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29 декабря 2017, 15:07Культура
Впервые в Пензе 2-4 марта состоится международный фестиваль молодежи и студентов «Ласточка» (0+).
На фестивале запланировано проведение более 20 тематических площадок, среди них - «Культура, искусство и творчество», «Наука, инновации и технологии», «Гражданское общество и волонтерство», «Молодежный интеллектуальный клуб» и другие.
Как сообщает пресс-центр облправительства, молодые люди от 18 до 30 лет из России и зарубежных стран будут принимать участие в фестивале. Уже сформирована молодежная дирекция, ее возглавил председатель общественной организации «Союз Молодежи Пензенской области» Сергей Зиновьев.
Церемония открытия должна будет пройти в областной филармонии, закрытие планируют провести в ККЗ «Пенза».
Подать заявку на участие могут все желающие на сайте https://ais.fadm.gov.ru с 1 января по 15 февраля 2018 года.
«Необходимо заполнить анкету, включающую в себя ряд вопросов о цели участия в фестивале, интересующих направлениях, предлагаемых проектах (инициативах). В период с 15 по 25 февраля 2018 года молодежная дирекция фестиваля на основе анкет выберет участников», - отметили в пресс-центре, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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