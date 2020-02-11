В Пензе весной начнут строить дорогу между Нефтяником и Зарей

В мэрии Пензы сообщили о завершении аукциона на строительство дороги, которая соединит поселок Нефтяник и микрорайон Заря, а также о сроке начала работ и их стоимости.

В пресс-службе городской администрации ИА «Пенза-Пресс» уточнили, что аукцион прошел 7 февраля, контракт с подрядчиком-победителем заключат 19 февраля.

«Срок начала работ – 1 апреля, завершения – 31 августа. Сумма контракта – 34 млн 79,44 тыс.руб. Финансирование будет вестись из трех бюджетов», - рассказали в мэрии.

Ранее глава администрации Пензы Андрей Лузгин откликнулся на жалобы жителей микрорайонов Заря и Нефтяник относительно транспортного обеспечения. Он поручил провести ряд проверок и по их итогам принять необходимые меры, пишет ИА «Пенза-Пресс».